"Расскажу о связях Манафорта и Трампа с депутатами РФ": Настя Рыбка позвала на помощь США

Рыбка готова подтвердить свои слова аудио- и видео-записями.

Насте Рыбке грозит срок в тайской тюрьме. Фото: nastya_rybka.ru/instagram nastya_rybka.ru/instagram

Настя Рыбка записала видеообращение к американским журналистам, пообещав им рассказать о связях президента США с российскими депутатами.

Такое заявление она сделала в прямом эфире своего аккаунта в Instagram, уточнив, что их с "секс-инструктором" Алексом Лесли не выпустили под залог, нарушив законодательство Таиланда.

"Я вам очень много не хотела рассказывать раньше, но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть, и очень надолго. Поэтому я готова вам рассказать все эти недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео - касаемо связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и со всей этой шумихой с выборами в США. Я знаю очень много, поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме", - заявила Рыбка.

Читайте также Охотница на олигархов Настя Рыбка возглавила топ поисковых запросов на PornHub

Она уточнила, что их собираются "закрыть, и очень надолго", а арест произведен по приказу из Бангкока.

"Жду вас в тайской тюрьме, если буду еще живой", — заключила она.

Настя Рыбка попросила США о помощи выбраться из тайской тюрьмы и предоставить защиту и политическое убежище.

Позже на ее странице в Instagram появилась запись, в которой говорится, что арестованную компанию незаконно удерживают в тюрьме несмотря на внесенный залог.

"Теперь их держат в условиях еще хуже. Бетонный пол. Нет кроватей. Еда - только то что принесут. Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки, похоже. Состояние очень плохое. Настя считает, что Россия стремится, чтобы она сгнила в тайских тюрьмах из-за дела Навального и из-за интервью, которое она давала журналисту НБС, но оно еще не вышло, если что то случиться с ней, она сказала обратиться к нбс по поводу ее интервью... Настя сегодня, пока ее перевозили из тюрьмы в тюрьму, сумела одолжить телефон, провести трансляцию. Ей передали слова, что депутаты гос думы хотят чтобы она сгнила в тюрьме в Тайланде", - говорится в сообщении.

Задержанные участники «секс-тренинга» в Паттае, 26 февраля 2018 года. По центру Алекс Лесли и Настя Рыбка. Фото: nationtv.tv

Накануне Настю Рыбку (гражданку Беларуси Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александр Кириллов) задержали в тайской Паттайе и обвинили в проведении незаконных секс-тренингов.

Девушка дня Instagram: Охотница на олигархов Настя Рыбка

Позже их отпустили под залог, но тут же арестовали сотрудники таиландской миграционной службы. Рыбка утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола, якобы заявившие, что ее "очень хотят видеть в Москве".

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный в начале февраля опубликовал расследование, в котором утверждалось, что замглавы правительства России Сергей Приходько и миллиардер Олег Дерипаска летом 2016 года провели несколько дней на яхте, где, предположительно, обсуждали вмешательство Кремля в президентские выборы в США. Это стало известно благодаря Насте Рыбке, находившейся с другими девушками на яхте олигарха.

Читайте также С сайта Навального исчезло расследование об отдыхе на яхте Насти Рыбки с олигархом и вице-премьером

Сам Дерипаска в феврале подал иск на Рыбку в российский суд за разглашение личной информации. Миллиардер заявляет, что сведения, опубликованные в расследовании Навального, "не имеют никакого отношения к действительности". С аналогичным заявлением выступал и сам Приходько.