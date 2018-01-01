Расследование крушения малазийского "Боинга": Лайнер мог быть сбит "невидимой" ракетой

Совместная следственная группа (ССГ) обнародовали свои свежие выводы.

Катастрофа МН-17 Reuters (рейс MH-17) в 2014-м в небе над Донбассом могла сбить ракета, "невидимая" для обычных радаров − из-за высокой скорости полета.

К такому выводу пришла Совместная следственная группа (ССГ), сообщает новостное агентство "ТАСС".

По словам следователей из прокуратуры Нидерландов, которые координируют работу международных специалистов, недавно было закончено изучение записей радаров.

"Представленные российской стороной данные радаров были проверены двумя независимыми экспертами. Эти эксперты подтвердили выводы, к которым ранее пришла сама ССГ. Отсутствие ракеты на снимках радаров (донецкого локатора "Утес-Т") может быть объяснено несколькими причинами и не означает, что она не находилась в воздушном пространстве", – заявили они.

Самой вероятной эксперты считают такую версию − из-за высокой скорости ракеты, превышающей самолетную, она и осталась незамеченной гражданским локатором.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нидерландах открыли мемориал памяти жертв крушения "MH-17" и назвали имена основных подозреваемых.