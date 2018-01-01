Расследование крушения рейса МН-17: В Нидерландах назвали имена основных подозреваемых

По предварительным данным, всего к крушению причастны семеро людей.

Остатки лайнера модели «Boeing-777» компании "Malaysia Airlines" Reuters

В Нидерландах издание Zembla, специализирующееся на независимых журналистских расследованиях, обнародовало список главных подозреваемых по делу сбитого в небе над Донбассом летом 2014-го лайнера модели "Boeing-777" компании "Malaysia Airlines" (рейс МН-17).

В перечне фигурируют имена российских военнослужащих Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Николая Ткачева, передает "Радио Свобода".

Всего, по данным Службы безопасности Украины, к крушению самолета причастны семеро людей Согласно информации Zembla, СБУ предоставила нидерландской стороне многочисленные материалы, в том числе и 150 тысяч записей перехваченных телефонных разговоров. Соответственно, команда следователей сконцентрировалась не на тех, кто конкретно обслуживал российский ракетный комплекс "Бук", которым был сбит самолет, а на "людях, руководивших вооруженным заговором на Донбассе".

Напомним, ранее сообщалось о том, что родственники погибших при крушении лайнера "Malaysia Airlines" отсудили у Игоря Гиркина (Стрелкова) миллионные компенсации. Однако тот в ответ лишь отпустил весьма циничный комментарий.