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Расследование крушения Ту-154 над Черным морем: самолет разбился под контролем

Сегодня, 09:43

Из выводов экспертов следует, что Ту-154 вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете. 

Ту-154, крушение, Черное море
Крушение Ту-154 в Черном море, иллюстрация. Reuters
Завершена техническая часть расследования катастрофы Ту-154Б-2 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию и рухнул в Черное море 25 декабря 2016 года после взлета из аэропорта Адлера.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет КоммерсантЪ.

По данным издания, из выводов экспертов следует, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова.

Причину столь странного поведения летчика уже ищут в Минобороны, изучая медкарту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов. Кроме того, опрашивают инструкторов, учивших майора летать, а также выясняют, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом.

Версия об ошибке экипажа стала доминирующей в расследовании еще в декабре прошлого года. Немногочисленные свидетели рассказывали, что следовавший в Сирию Ту-154 с 92 людьми на борту не падал и не пикировал после взлета, а как бы приводнился на поверхность моря. От удара самолет развалился на куски, которые сразу затонули.

Параметрический самописец Ту-154 был найден и извлечен со дна Черного моря в нерабочем состоянии. Его ремонтом и расшифровкой  занялись эксперты из Межгосударственного авиационного комитета.

Итогом работы МАК стала так называемая 3D-модель последнего полета Ту-154 — видеореконструкция движения машины в пространстве с наложенными на нее цифрами, отражающими высоту полета, скорость, режим работы двигателей и пр., а также с описанием всех произнесенных при этом слов и действий летчиков. Выводы по этим материалам делали уже эксперты военной технической комиссии.

Самолет, как показало 3D-моделивание, взлетел в абсолютно штатном режиме. После взлета экипаж тоже не совершил ни одной из традиционных в подобных случаях ошибок — машина не выходила на закритические углы атаки, не теряла скорость, не попадала в штопор и вообще не падала. Примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360-370 км/ч, а сразу после этого на борту, как рассказал собеседник издания, стала "стремительно развиваться нештатная ситуация" — управляющий пилот, который должен был дальше набирать высоту, фактически перевел машину в режим посадки.

По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве. Набирая высоту в темноте, над морем, пилот не контролировал визуально положение машины, поскольку не видел впереди никаких ориентиров и даже горизонта, а на поверхности воды отражались звезды. В этой сложной обстановке пилотирующий летчик, по словам экспертов, должен был полностью довериться приборам, показания которых командир Волков, видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и физиологическим ощущениям. Волков имеет 4 тыс. часов налета, в Минобороны многократно заявляли об опытности и безупречном послужном списке членов разбившегося экипажа.

Как отмечает издание, трагедия могла произойти из-за рокового сочетания сразу нескольких неблагоприятных факторов. В их числе — усталость экипажа и эмоциональная напряженность летчиков, у которых достаточно обычный полет в Сирию затянулся на целый день. Экипажу пришлось сначала несколько часов ждать вылета из Москвы, а затем еще и садиться из-за погодных условий в плохо известный ему аэропорт Адлера вместо запланированного Моздока. Рейс из дневного фактически превратился в ночной. У командира могло возникнуть обострение хронических заболеваний или стрессовое состояние, с которым он не сумел быстро справиться. 

Проведение расследования в Минобороны летным инструкторам, психологам и врачам, возможно, придется разделить с погибшим командиром экипажа ответственность за катастрофу.

Напомним, Ту-154 упал 25 декабря 2016 года вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы самолета. 

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