Расследование крушения Ту-154 над Черным морем: самолет разбился под контролем

Из выводов экспертов следует, что Ту-154 вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете.

Крушение Ту-154 в Черном море, иллюстрация. Reuters

Об этом со ссылкой на свои источники пишет КоммерсантЪ.

По данным издания, из выводов экспертов следует, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова.

Причину столь странного поведения летчика уже ищут в Минобороны, изучая медкарту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов. Кроме того, опрашивают инструкторов, учивших майора летать, а также выясняют, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом.

Версия об ошибке экипажа стала доминирующей в расследовании еще в декабре прошлого года. Немногочисленные свидетели рассказывали, что следовавший в Сирию Ту-154 с 92 людьми на борту не падал и не пикировал после взлета, а как бы приводнился на поверхность моря. От удара самолет развалился на куски, которые сразу затонули.

Параметрический самописец Ту-154 был найден и извлечен со дна Черного моря в нерабочем состоянии. Его ремонтом и расшифровкой занялись эксперты из Межгосударственного авиационного комитета.

Итогом работы МАК стала так называемая 3D-модель последнего полета Ту-154 — видеореконструкция движения машины в пространстве с наложенными на нее цифрами, отражающими высоту полета, скорость, режим работы двигателей и пр., а также с описанием всех произнесенных при этом слов и действий летчиков. Выводы по этим материалам делали уже эксперты военной технической комиссии.

Самолет, как показало 3D-моделивание, взлетел в абсолютно штатном режиме. После взлета экипаж тоже не совершил ни одной из традиционных в подобных случаях ошибок — машина не выходила на закритические углы атаки, не теряла скорость, не попадала в штопор и вообще не падала. Примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360-370 км/ч, а сразу после этого на борту, как рассказал собеседник издания, стала "стремительно развиваться нештатная ситуация" — управляющий пилот, который должен был дальше набирать высоту, фактически перевел машину в режим посадки.

По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве. Набирая высоту в темноте, над морем, пилот не контролировал визуально положение машины, поскольку не видел впереди никаких ориентиров и даже горизонта, а на поверхности воды отражались звезды. В этой сложной обстановке пилотирующий летчик, по словам экспертов, должен был полностью довериться приборам, показания которых командир Волков, видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и физиологическим ощущениям. Волков имеет 4 тыс. часов налета, в Минобороны многократно заявляли об опытности и безупречном послужном списке членов разбившегося экипажа.

Как отмечает издание, трагедия могла произойти из-за рокового сочетания сразу нескольких неблагоприятных факторов. В их числе — усталость экипажа и эмоциональная напряженность летчиков, у которых достаточно обычный полет в Сирию затянулся на целый день. Экипажу пришлось сначала несколько часов ждать вылета из Москвы, а затем еще и садиться из-за погодных условий в плохо известный ему аэропорт Адлера вместо запланированного Моздока. Рейс из дневного фактически превратился в ночной. У командира могло возникнуть обострение хронических заболеваний или стрессовое состояние, с которым он не сумел быстро справиться.

Проведение расследования в Минобороны летным инструкторам, психологам и врачам, возможно, придется разделить с погибшим командиром экипажа ответственность за катастрофу.

Напомним, Ту-154 упал 25 декабря 2016 года вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы самолета.