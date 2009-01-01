Расследование взрыва в Манчестере. Полицейские задержали мужчину

Правоохранители в городе обезвредили молодого человека.

Полицейские в Манчестере, иллюстрация Reuters

правоохранители в рамках расследования, задержали одного человека.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте местной полиции.

В ведомстве уточнили, что был обезврежен молодой мужчина.

"Что касается вчерашнего (22 мая — Ред.) инцидента на "Манчестер Арене", мы можем подтвердить, что в Южном Манчестере задержан 23-летний мужчина", — отмечается в сообщении.

With regards to last night's incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police (@gmpolice) 23 травня 2017 р.

Напомним, в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Британские правоохранители уже установили личность смертника, устроившего теракт.