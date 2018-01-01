Расстрел прихожан церкви в Дагестане: террористическая группировка заявила об ответственности

Пять человек погибло в результате атаки ИГИЛ.
На празднике Масленницы людей расстрелял боевик ИГИЛ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство террористов Amaq.
"Исламское государство взяло на себя ответственность за стрельбу в южной провинции Дагестана в России, в результате которой в воскресенье погибло пять человек. ИГИЛ не предоставила прямых доказательств для иска", - пишет СМИ.
Напомним, нападение произошло, когда люди выходили из храма после службы. Злоумышленник с криками "Аллах акбар!" открыл огонь, в результате атаки погибло пять человек и не менее пяти получили ранения. Российские правоохранители установили личность нападавшего.