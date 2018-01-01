Расстрел прихожан церкви в Дагестане: террористическая группировка заявила об ответственности

Пять человек погибло в результате атаки ИГИЛ.

ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в Кизляре Фото: Reuters

Террористы Исламского государства взяли на себя ответственность за нападение на прихожан церкви в городе Кизляр российской республики Дагестан.

На празднике Масленницы людей расстрелял боевик ИГИЛ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство террористов Amaq.

"Исламское государство взяло на себя ответственность за стрельбу в южной провинции Дагестана в России, в результате которой в воскресенье погибло пять человек. ИГИЛ не предоставила прямых доказательств для иска", - пишет СМИ.

Напомним, нападение произошло, когда люди выходили из храма после службы. Злоумышленник с криками "Аллах акбар!" открыл огонь, в результате атаки погибло пять человек и не менее пяти получили ранения. Российские правоохранители установили личность нападавшего.