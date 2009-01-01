НеРайские бумаги: "съест" ли Трампа офшорный скандал, и что будет с Порошенко

Эксперты рассказали, по рейтингам каких политиков может ударить обнародованная в "Райских документах" информация.

Reuters

Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, которые вскрывают новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, а также звезд шоу-бизнеса и киноиндустрии. Новое досье получило название "Райских бумаг" (Paradise Papers) и сравнивается с "Панамскими документами" об офшорных компаниях, которые используются политиками и знаменитостями (обнародованы весной 2016 года).

В "Райских документах" говорится, что богачи спрятали в офшорах 7,9 триллионов евро. И среди них оказались весьма влиятельные люди — от королевы Великобритании Елизаветы II и до людей из ближайшего окружения Дональда Трампа. А "налоговым раем" при этом были названы 19 государств, в частности, Бермудские и Каймановы острова, Багамы, Вануату, Самоа и другие.

Украина не осталась в стороне в этой истории, поскольку ее граждане также фигурируют в "Райских бумагах". Прежде всего, речь идет о президенте Петре Порошенко, а точнее его детище — компании "Рошен". Из документов следует, что юристы украинской фирмы "Авеллум", которая представляет интересы президента Петра Порошенко, обращались к компании Appleby на острове Мэн за помощью в создании офшора, но представителям украинского президента отказали.

У Порошенко обнародованные материалы уже назвали "безосновательными домыслами". В частности, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что офшорные компании, о которых идет речь в расследовании, были созданы исключительно для передачи президентом корпорации "Рошен" в "слепой траст".

Однако опрошенные "Главредом" эксперты считают, что на рейтингах президента Порошенко вряд ли отразится эта "офшорная история". Они полагают, что намного более резонансным было "Панамское досье", а в этот раз, по их словам, все пройдет спокойно, а если какие-то последствия и будут, то не сейчас, а позже. В частности, прозвучало мнение, что "Райские документы" стали очередным сигналом о том, что "необходимо думать о замене поколения нынешних политиков и смене правил игры".

Все подробности офшорного скандала, связанного с обнародованием "Райских бумаг", вы можете узнать, перейдя по ссылке.

Однако в США, убеждены эксперты, появление "Райских бумаг" будет иметь резонанс и ударит по и без того низкому рейтингу президента Соединенных Штатов. Ведь по меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения американского президента Дональда Трампа фигурируют в документах: министр торговли Уилбур Росс, госсекретарь Рекс Тиллерсон, вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндел Куарлес, советник Трампа Томас Баррак-младший, главный советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кохн и другие.

Эксперты рассказали "Главреду", какие последствия для Украины и других стран будут иметь "Райские бумаги", стоит ли ожидать расследования фактов, изложенных в этих документах, а также по рейтингам каких политиков больнее всего ударит офшорный скандал.

Владимир Фесенко Главред Владимир Фесенко:

Реакция на "Райские документы" в разных странах будет разной: где-то большей, где-то меньшей — в зависимости от ситуации и резонанса. В Украине резонанс и эффект будут минимальными. На рейтинги президента это не повлияет. Но, безусловно, оппозиция, тот же Саакашвили, попробуют использовать обнародованные данные как очередной повод для критики власти.

Вообще, те, кто критикует Порошенко или не доверяет ему, отошел от него еще до Панамского скандала или во время него. Оставшиеся воспринимают президента со всеми его недостатками, учитывая также тот факт, что он — бизнесмен. Потому "Райские документы", я думаю, на рейтингах и отношении к Порошенко не отразятся.

К тому же, сейчас эффект от обнародования этой информации будет намного меньшим, чем после "Панамских документов" об офшорах. Тогда это было впервые, резонанс был бо́льшим. Сейчас мы видим, что особого резонанса публикация "Райских бумаг" не имела в Украине.

Ситуация также выглядит более спокойной еще и потому, что речь идет не о личных офшорах президента, а об офшорах компании "Рошен", которая использует их для минимизации налогов, да и то потенциально. По этой причине я ожидаю меньший эффект, чем от "Панамских документов".

Что касается данных относительно пары политиков времен Януковича, то их сейчас особо никто и не помнит. И, скорее, они были бизнесменами, а не политиками. Вощевский — вообще не очень публичный. На рейтинги Ляшко это никак не повлияет. Ляшко поддерживают по другим причинам.

Последуют ли расследования за обнародованием информации "Райских документов"? Думаю, Навальный, конечно же, этим воспользуется. Потому в России следует ожидать расследований. Это весьма интересная и удобная информация для российских оппозиционеров перед началом избирательной кампании в РФ. Потому в России некоторый резонанс может быть, но именно в контексте избирательной кампании и противостояния того же Навального некоторым людям в путинском режиме.

Что касается США и последствий для них, то в Америке, на мой взгляд, резонанс будет серьезным, учитывая, что там обсуждаются связи людей из команды Трампа с Россией. Думаю, это подпитает расследование относительно "российских следов" в связях окружения Трампа с Россией. Резонанс в США будет, учитывая факт расследования, которое уже ведется, и критичное отношение к Трампу многих людей и политиков. Для самого Трампа этот резонанс может иметь какие-то последствия не сразу. Он может поспособствовать продолжению падения рейтингов Трампа. Но, в целом, резонанс пока что будет чисто медийным. Ведь Трамп фигурирует в этих документах не напрямую — там фигурируют люди из его окружения, близкие к нему. Это может привести к перестановкам в администрации Трампа, к тому, что кто-то покинет команду президента, но все-таки эффект будет весьма ограниченным. Он будет медийным, а политически он проявится позже.

Тарас Березовец Главред BertaCommunicationТарас Березовец:

Ни для кого из политиков, засветившихся в "Райских бумагах", я не вижу каких-либо серьезных рисков. Если говорить об Украине и последствиях этой истории об офшорах на острове Мэн для Порошенко, то президентская команда после Панамского скандала была готова к любым подобным ситуациям. И, в принципе, они все логично объяснили — все это было создано для продажи компании. К тому же, за это соглашение отвечают Ротшильды, с которыми и заключен договор, потому в данном случае большая ответственность лежит не на компании "Рошен", а на компании Ротшильдов, которая будет осуществлять всю сделку.

Это также подтверждает спокойная реакция других фигурантов скандала. В частности, американского министра юстиции, который фигурирует в качестве сооснователя одной из офшорных компаний. Потому я не вижу никаких серьезных рисков для перечисленных людей.

Следует отметить, что "Панамские документы" были более деструктивными и опасными для Порошенко. А появившиеся сейчас "Райские бумаги" — это новая порция, которая больше напоминает неудачный римейк. Потому не вижу в этой истории никаких рисков ни для Порошенко, ни для других фигурантов.

Что касается возможных последствий обнародованной в "Райских бумагах" информации для американского президента, то у Трампа и так самый низкий рейтинг из всех американских президентов за последние 70 лет. Ниже рейтинги были только у американских президентов во времена Великой депрессии и финансового кризиса, начавшегося в 1929 году. Информация из "Райских документов" — это просто еще один штрих. У Трампа и так сомнительная репутация. Скажем так, поклонники Трампа "съедят" и не такое, а для оппонентов это просто добавит еще один момент.

Гораздо более опасным для Трампа является расследование "Российского досье" и дела о вмешательстве России в американские выборы, в частности, сотрудничества членов его команды с РФ. Прежде всего, речь идет о Майкле Флинне. Пол Манафорт — это только "цветочки", а "ягодки" — это уже Майкл Флинн и его связи с работниками российского посольства. Эта история для Трампа более опасна.

Но, учитывая все нюансы американской политики, только бестолочь может утверждать, что после этой истории с "Райскими бумагами" будет объявлен импичмент Трампу. Это, как минимум, некорректно. Да, идет охота на Трампа со стороны представителей Демократической партии и спецпрокурора Роберта Мюллера. Но сейчас ни в коем случае вообще не идет речь об импичменте Трампу. Эта процедура в США очень сложная и займет, как минимум, два года. И сегодня никаких серьезных оснований для такого импичмента нет.

Так что история с "Райскими документами" Трампу вообще ничем не грозит.

Владимир Огрызко Главред Украины Владимир Огрызко:

Появление "Райских бумаг" — это сигнал о том, что необходимо думать о замене целого поколения нынешних политических лидеров и смене правил игры. Иначе человечество будет уверенно деградировать, продолжая консервацию тех негативов, которые существуют сегодня.

В глобальном масштабе сегодня мы наблюдаем страшные вещи, которые, если мы не будем на них реагировать, смогут подорвать общую стабильность. Посмотрите, сколько миллиардов человек живет за чертой бедности, какие ужасные вещи происходят в связи с изменением климата, насколько в мире не работает система здравоохранения. А сколько людей в мире остаются без элементарных средств для удовлетворения своих минимальных потребностей.

Все это происходит потому, что существуют схемы, позволяющие осуществлять такие аморальные и преступные действия. Причем это есть во многих странах, даже в тех, которые считают себя наиболее демократичными и передовыми.

Потому, я думаю, это сигнал для всех. И важно, что он в очередной раз прозвучал.

Как обнародование информации, содержащейся в "Райских документах", отразится на Украине? Я думаю, это должно заставить тех, кто занимается такой нечестной деятельностью, задуматься о том, что ответственность рано или поздно придется понести — то ли национальную, то ли международную. Человечество придет к пониманию того, что необходимо менять правила игры и ликвидировать возможности для того, чтобы одни откровенно грабили других, не неся за этот грабеж никакой ответственности.

Этот процесс — не быстрый, но он неизбежен. В итоге, он завершится сменой политических элит и правил игры.

Что касается информации о бизнесе президента и "Рошене", которая была обнародована, то у Порошенко уже отрицают сказанное, утверждая, что их неправильно истолковали. Но, так или иначе, необходимость понести ответственность коснется всех, кто прячет свои богатства в офшорах.

Так, уже прозвучали довольно резкие оценки того факта, причем весьма незначительного, который был обнародован о британской королеве — мол, ее деньги тоже "гуляли" по офшорным юрисдикциям.

Безусловно, вся эта информация влияет на имидж засветившихся в документах политиков, и влияет негативно. Потому что люди увидели недостойное поведение этих лиц. Чем быстрее те, кто поступает так, поймут, что такое поведение нужно менять, тем быстрее множество национальных и глобальных проблем будут решены.

Будут ли по этим фактам проводиться расследования в Украине? Сказать сложно. Об этом нужно спрашивать у тех учреждений, которые, согласно своим функциональным обязательствам, должны следить за тем, чтобы все было хорошо.

Информация "Райских документов" об окружении Трампа, а также то, что мы видели о Манафорте, — все это свидетельствует о том, что расследование таких фактов становится необходимостью. Порядочность, прозрачность, ответственность — этим должен обладать любой нормальный политик. Если хоть что-то отсутствует, значит, мы имеем дело с теми, с кем лучше было бы попрощаться.

Так что, думаю, обнародованная информация серьезно повлияет на общую ситуацию и станет еще одним "кирпичиком", который в итоге может оказаться последним перед тем, как лавина начнет обрушиваться. Каким будет следующий "камешек", который спровоцирует лавину, мы пока что не знаем.

Надежда Майная