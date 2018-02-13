Разгром асадовцев и наемников "Вагнера" в Сирии: опубликованы кадры авиаудара США, видео

По информации CNN, атака коалиции была ответной реакцией на действия противников.

Коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии, среди погибших, вероятно, российские наемники. Фото: скрин видео Youtube

Контрудар коалиции под руководством США по силам Башара Асада на минувшей неделе в Сирии стал ответной реакцией на штурм завода по переработке нефти.

Кадры атаки с воздуха по подразделениям противников американцев опубликовал в своем сюжете телеканал CNN.

СМИ цитирует слова представителей коалиции о том, что США ответили воздушными ударами, в результате которых погибло около 100 нападавших, а остальные наемники отступили.

В Вашингтоне добавили, что в результате атаки ранено от 200 до 300 человек. Количество русских среди них неизвестно. По информации российских исследователей, среди погибших были наемники российской частной военной компании "Вагнер", в частности, стали известны имена пятерых граждан России.

Как сообщается, накануне штурма нефтеперерабатывающего завода проправительственные силы осуществили ряд авиаударов, в результате которых погибло около 100 человек, среди них было несколько американских солдат.

Ранее бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин сообщал, что в Сирии российские наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери, однако руководство РФ это скрывает.