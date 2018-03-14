"Разногласий с народом РФ нет, но над новыми санкциями уже работаем": основные тезисы заявления Мэй

Премьер Великобритании объяснила, почему считает виновной именно Россию в отравлении Скрипаля и что будет дальше.

Reuters

В ходе заседания британского правительства премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила, чтов ответ на

Кроме того, Мэй заявила о том, что Великобритания "замораживает" все запланированные двухсторонние контакты с Россией на высшем уровне.

"Главред" составил основные тезисы выступления Мэй, полный текст выступления которой приводят "Ведомости".

Почему Великобритания считает виновной именно Россию

"Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработала Россия. Исходя из этой возможности и учитывая историю убийств, выполненных при поддержке правительства России, в том числе бывших офицеров спецслужб, которых она считала легитимными целями, правительство Соединенного Королевства пришло к выводу, что с высокой вероятность ответственность за этот безрассудный и презренный поступок несет Россия.

Этому есть только два правдоподобных объяснения. Либо это было прямым деянием России против нашей страны. Либо предположительно правительство России потеряло контроль над нервно-паралитическим веществом и допустило, чтобы оно попало в чьи-то руки.

Россия продемонстрировала полное презрение к серьезности этих событий. Они не предоставили ни достоверного объяснения возможной утери контроля над своим нервно-паралитическим веществом, ни объяснения того, как это вещество попало в Соединенное Королевство, ни объяснения того, почему у России есть тайная программа химического оружия, что противоречит международному законодательству. Вместо этого они отнеслись к использованию нервно-паралитического вещества в Европе с сарказмом, презрением и неповиновением.

Поэтому не существует иного вывода, кроме того, что Россия виновна в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери и в создании угрозы жизням других британских граждан в Солсбери, включая сержанта Ника Бэйли".

Как Великобритания намерена наказать Россию

Мэй уже озвучила три первых шага:

Великобритания высылает 23 российских дипломата, Члены королевской семьи и правительства не поедут на ЧМ-2018 в Россию, Британия отозвала приглашение главе российского МИД Сергею Лаврову.

"Однако точка еще не поставлена, в дальнейшем может быть объявлено о новых санкциях", – добавила британский премьер.

"Мы предлагаем поправку в закон о санкциях, наделяющую нас существенными полномочиями вводить их в ответ на нарушения прав человека. Таким образом мы включимся в международное движение по наказанию тех, кто причастен к преследованиям наподобие тех, которым подвергся Сергей Магнитский. Я надеюсь, что, как и со всем, что я предложила сегодня, это получит поддержку всех фракций".

"Мы будем ужесточать проверки частных авиарейсов, грузоперевозок и усилим таможенный контроль. Мы будем замораживать активы Российской Федерации, если будет доказано, что они могут использоваться с целью угрозы жизни или собственности граждан и жителей Соединенного Королевства".

Дальнейшие отношения между Великобританией и Россией

"У нас был чрезвычайно простой подход к России: взаимодействовать, но с большой осторожностью. И я продолжаю настаивать, что полное прекращение диалога между Великобританией и Российской Федерацией не в наших национальных интересах. Однако после столь возмутительного акта против нашей страны эти отношения должны измениться.

Поэтому мы приостанавливаем все без исключения запланированные двусторонние контакты на высшем уровне между Россией и Великобританией".

"У нас нет разногласий с народом России"

"Ни одно из действий, которые мы предпринимаем, не направлено на нанесение ущерба законной деятельности или препятствование контактам между нашими народами. У нас нет разногласий с народом России, который на протяжении своей истории смог добиться множества великих достижений. Многие из нас смотрели на постсоветскую Россию с надеждой. Мы хотели лучших отношений, и трагично, что президент Путин решил действовать так".

Кто из стран встал на сторону Великобритании в конфликте с Россией

"За последние 24 часа я поговорила с президентом [США Дональдом] Трампом, канцлером [Германии Ангелой] Меркель и президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном. Мы договорились тесно взаимодействовать при ответе на этот варварский акт и координировать наши усилия, чтобы отстоять правила, основанные на международном порядке, который Россия пытается подорвать.

В ближайшие дни я также буду общаться с другими нашими союзниками и партнерами. И я приветствую поддержку, которую выражают наши партнеры в НАТО, Европейском союзе и за его пределами".