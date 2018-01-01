Разработчик "Новичка" рассказал, кто мог отравить Скрипаля

Ученый не знает, как применить нервно-паралитический газ, в разработке которого он принимал участие, в качестве оружия.

"Новичок" очень опасен, отметил Вил Мирзаянов Фото: Reuters

Один из разработчиков нервно-паралитического газа "Новичок", которым в Великобритании отравили бывшего шпиона Российской Федерации Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, — ученый Вил Мирзаянов — утверждает, что преступная организация или негосударственная группа не могут стоять за этой атакой.

Для таких операций требуется специалист высокой квалификации, потому что вещество очень опасное, им можно себя убить, приводит его сведения The Guardian.

"Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", — сказал он и добавил, что не знает, как применить газ в качестве оружия.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского города Солсбери. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин.