Разрушения и жертвы. На итальянском острове произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от западного побережья Искьи.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на издание Il Mattino.
По данным агентства, подземные толчки зафиксированы в 20:57 (21:57 по Киеву), их эпицентр находился недалеко от западного побережья острова в море на глубине примерно десять километров.
В момент землетрясения в порту города Искья пропало электричество. Разрушения, в частности, есть в курортном городке Казамиччола-Терме, а власти Лакко-Амено распорядились эвакуировать пациентов местной больницы из-за крупных трещин, появившихся на стенах здания.
Напомним, вечером 8 августа на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,0 балла, погибли по крайней мере 13 человек, 175 — пострадали. Узнать больше о стихийном бедствии можно здесь.
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