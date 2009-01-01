Разрушения и жертвы. На итальянском острове произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от западного побережья Искьи.

Последствия землетрясения Reuters

В понедельник вечером, 21 августа, на итальянском острове Искья в Тирренском моремагнитудой 3,6 балла, в нескольких населенных пунктах обрушились здания, погибли два человека, десятки — ранены, есть пропавшие без вести, по меньшей мере семь человек находятся под обломками.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на издание Il Mattino.

По данным агентства, подземные толчки зафиксированы в 20:57 (21:57 по Киеву), их эпицентр находился недалеко от западного побережья острова в море на глубине примерно десять километров.

В момент землетрясения в порту города Искья пропало электричество. Разрушения, в частности, есть в курортном городке Казамиччола-Терме, а власти Лакко-Амено распорядились эвакуировать пациентов местной больницы из-за крупных трещин, появившихся на стенах здания.

Напомним, вечером 8 августа на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,0 балла, погибли по крайней мере 13 человек, 175 — пострадали. Узнать больше о стихийном бедствии можно здесь.

Видео: Vinz Precy