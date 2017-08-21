"Разваливающаяся недоимперия". Кремлевская ложь прекращает действовать в РФ — блогер

Кремлевская ложь прекращает действовать на все большее и большее количество людей, подчеркнул Рабинович.

Рабинович рассказал о "войне санкций" joinfo.ua

В результате действий кремлевской верхушке, в ходе российско-американской "войны санкций" , будет страдать лишь население РФ.

Об этом написал российский финансист и блогер Слава Рабинович в материале на "Апострофе".

Он подчеркнул, что это будет продолжаться всегда, пока путинский режим так или иначе не прекратит свое существование.

"Во-первых, потому что этому режиму нечем ответить симметрично. Иначе бы и не было никакой войны санкций и противостояния с Западом. Это просто разваливающаяся недоимперия с постимперскими синдромами и постсоветской ностальгией, обернутая в паутину чудовищной путинской клептократии. Во-вторых, "бомбить Воронеж" будут до тех пор, пока условный Воронеж будет позволять это делать. Я думаю, мы сейчас наблюдаем, как кремлевская ложь прекращает действовать на все большее и большее количество людей", — считает он.

"Интересный элемент этого решения Вашингтона: граждане Беларуси должны будут получать визы уже не в России, а в Киеве, Варшаве или Вильнюсе (за некоторыми исключениями, с января 2017 года гражданам Беларуси нужно было получать неиммиграционные визы в России, — ред.). Это в плоскости еще и большого-большого политического троллинга: "Вы, ребята белорусы, уж определитесь". Троллингом еще более высокого уровня было бы прекращение выдачи виз россиянам в Москве вообще и требование получать американские визы в посольстве США в Киеве", — добавил Рабинович.

Напомним, ранее обозреватель объяснил, почему россияне будут грызть друг друга за американские визы.