Редкое зрелище. В Сети появилось жутковатое видео битвы двух змей-каннибалов

В результате смертельной схватки победительница убила противника и принялась его поедать.

В Сети появилось редкое видео битвы двух змей. В результате смертельной схватки победительница убила противника и принялась его поедать.

Редкое зрелище сняла и опубликовала на YouTube австралийка Элизабет Уильямс, пишет Сегодня.

"Это было потрясающе, я понятия не имела, что змеи дерутся между собой, не говоря уже о поедании друг друга", – прокомментировала зрелище Уильямс.

Женщина отметила, что как только одна из змей убила свою соперницу, она принялась поедать ее, не ослабляя своей хватки.

Ролик набрал уже более 85 тысяч просмотров.

Позднее змеелов поймал коричневую сетчатую змею, победившую в бою. А также забрал то, что осталось от ее соперницы, тигровой змеи. Он отметил, что она оказалась слишком большой добычей, поэтому пресмыкающееся ее переварить не смогло.

Напомним, в Австралии двум мужчинам пришлось провести пять дней на крыше своего застрявшего в грязи автомобиля, спасаясь от морских приливов и плававших вокруг крокодилов.