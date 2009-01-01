Референдум о независимости Каталонии: число пострадавших в драках с полицией возросло до 460

Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Барселоне.
Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Барселоне, сообщает BBC.
Мэр потребовала от полиции немедленно прекратить применение силы против беззащитных демонстрантов.
Официальный Мадрид пока не подтверждает информацию о сотнях пострадавших. По данным МВД Испании, ранения получили 11 полицейских.
Первый заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс Сантамария заявила на пресс-конференции, что полиция "действовала профессионально и адекватно".
По сообщению испанских СМИ со ссылкой на очевидцев, столкновения произошли возле одной из школ, где проходило голосование. Активисты пытались не дать полицейским изъять урны для голосования.
Ранее "Главред" сообщал, что в столкновениях с полицией, которая пыталась помешать проведению референдума о независимости Каталонии, пострадали 38 человек.