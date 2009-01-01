Референдум о независимости Каталонии: число пострадавших в драках с полицией возросло до 460

Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Барселоне.

В драках с полицией пострадали до полутысячи человек Reuters

Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что по меньшей мере 460 человек пострадали, пытающейся не допустить проведения референдума о независимости.

Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Барселоне, сообщает BBC.

Мэр потребовала от полиции немедленно прекратить применение силы против беззащитных демонстрантов.

Официальный Мадрид пока не подтверждает информацию о сотнях пострадавших. По данным МВД Испании, ранения получили 11 полицейских.

Первый заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс Сантамария заявила на пресс-конференции, что полиция "действовала профессионально и адекватно".

По сообщению испанских СМИ со ссылкой на очевидцев, столкновения произошли возле одной из школ, где проходило голосование. Активисты пытались не дать полицейским изъять урны для голосования.

Ранее "Главред" сообщал, что в столкновениях с полицией, которая пыталась помешать проведению референдума о независимости Каталонии, пострадали 38 человек.