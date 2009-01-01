Референдум о независимости Каталонии: в столкновениях с полицией пострадали 38 человек

Насилие против сторонников референдума раскритиковал премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон.

Столкновения с полицией в Каталонии Reuters

В воскресенье, 1 октября, в столкновениях с полицией Испании, которая пытается помешать проведению референдума о независимости Каталонии , пострадали 38 человек.

Об этом сообщило правительство Каталонии на официальной странице в Twitter, пишет "Немецкая волна".

"Службы скорой помощи Каталонии оказывают помощь 38 людям, получившим травмы в результате репрессий со стороны полиции Испании", — говорится в сообщении.

По данным агентства dpa, насилие против сторонников референдума раскритиковал премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон. По его словам, испанская полиция в ответ на "избирательные урны, бюллетени и школы" применяет "дубинки и резиновые пули", что является примером "необоснованных и неоправданных действий". Между тем в правительстве Каталонии сообщили, что, несмотря на активное противодействие полиции, в регионе открыто и работают около 73% всех избирательных участков для голосования на референдуме.

Напомним, в 2015 году Конституционный суд Испании отменил решение Каталонии о независимости.