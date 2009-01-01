Референдум в Каталонии. Право на независимость и всеобщая забастовка

В Каталдонии 3 октября объявлена национальная всеобщая забастовка.

Reuters

Власти Каталонии заявили, что за независимость от Испании проголосовали 90% избирателей. Всего на референдуме проголосовали 2,3 млн избирателей из 5,3 млн, сообщает русская служба BBC.

Между тем, сразу после окончания голосования премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не признает легитимности этого референдума. По его словам, каталонцев обманом заставили участвовать в незаконном плебисците. Он назвал референдум насмешкой над демократией.

Ответственность за беспорядки и насильственные действия в Каталонии Рахой возложил на правительство автономии.

Глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон, жители Каталонии заслужили право на независимое государство в форме республики, как сообщает Deutsche Welle.

"Каталонское правительство в ближайшие дни передаст результаты голосования парламенту Каталонии, который является воплощением суверенитета нашего народа, чтобы он (парламент - Ред.) мог действовать далее в соответствии с законом о референдуме", — сказал Пучдемон.

Евросоюз не может не заметить нарушений прав человека при голосовании, добавил он.

Глава сепаратистского объединения ANC (Каталонское национальное собрание) Жорди Санчес, выступая на главной площади Барселоны, призвал каталонское правительство объявить об отделении от Испании. Он выразил надежду на "рождение нового Каталонского государства".

В свою очередь заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас заявил, что каталонский парламент будет в одностороннем порядке принимать решение о независимости, пишет Lasexta.

Политик отметил, что результаты референдума положили Каталонию на порог независимости.

"Граждане заработали право на создание новой независимой, демократической, социальной и правовой республики", — заявил он.

Жункерас считает, что в настоящее время признание независимости является еще более оправданным после "репрессий" центральной власти, поэтому "защитить" результаты голосования необходимо в парламенте Каталонии.

Лидер каталонского общественного движения "Омниум культураль" Жорди Куйшар, выступая на митинге на площади Каталонии в Барселоне, заявил, что "на 3 октября объявлена национальная всеобщая забастовка", передают испанское радио и телевидение, пишет "Интерфакс-Украина".

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который испанские власти считают незаконным. Правоохранители блокировали избирательные участки, однако лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону удалось проголосовать. Полиция устроила стрельбу резиновыми пулями, пострадали более 840 людей.