Рекорд Обамы. Твит экс-президента США стал самым популярным в истории

Реплика бывшего президента США Барака Обамы по поводу событий в американском Шарлоттсвилле стала самым популярным сообщением в истории существования Twitter.

В своем твите Обама процитировал Нельсона Манделу: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за его цвета кожи, его происхождения или религии...", сообщает Русская служба Би-би-си.

Твит сопровождает фото, на котором Обама заглядывает в окошко, откуда на него с удивлением смотрят маленькие дети разного цвета кожи.

Этот твит получил около 3 млн лайков с момента публикации 12 августа, когда начались столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm