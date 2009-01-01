Рекорд Обамы. Твит экс-президента США стал самым популярным в истории

Твит сопровождает фото, на котором Обама заглядывает в окошко, откуда на него с удивлением смотрят маленькие дети разного цвета кожи.

Барак Обама Reuters

Реплика бывшего президента США Барака Обамы по поводу событий в американском Шарлоттсвилле стала самым популярным сообщением в истории существования Twitter.

В своем твите Обама процитировал Нельсона Манделу: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за его цвета кожи, его происхождения или религии...", сообщает Русская служба Би-би-си.

Твит сопровождает фото, на котором Обама заглядывает в окошко, откуда на него с удивлением смотрят маленькие дети разного цвета кожи.

Этот твит получил около 3 млн лайков с момента публикации 12 августа, когда начались столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13 серпня 2017 р.

Как подтвердили Би-би-си в администрации "Твиттера", историческая веха была достигнута в среду примерно в 1.17 по Гринвичу.

Этот твит обошел по популярности бывший до этого в лидерах твит певицы Арианы Гранде, в котором она высказывала соболезнования в связи с терактом в Манчестере после ее концерта.

В этой серии из трех твитов Обама привел небольшую цитату из автобиографии "Долгая дорога к свободе" одного из самых известных в мире активистов за равноправие во время апартеида в ЮАР Нельсона Манделы: "Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, поскольку любовь более естественна для человеческого сердца, чем ее противоположность".

Фото, которое их сопровождает, было сделано фотографом Белого дома Питом Сузой в 2011 году, когда Обама посетил детские ясли в Бетесде, штат Мэриленд.

Напомним, ранее Барак Обама трогательно поздравил Мишель с 8 Марта.