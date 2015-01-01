Рекордный отлив осушил каналы знаменитой Венеции, опубликованы фото

Такое явление довольно распространено в зимнее время года, когда высокое давление "дробит" лагуны, что приводит к сильным отливам.

Jтлив обнажил каналы знаменитой Венеции Reuters

Популярная итальянская Венеция ежегодно привлекает десятки миллионов туристов, которые стремятся посмотреть на знаменитый город на воде.

Однако в эти праздничные дни городские каналы обмелели, а гондолы и катера увязли в зловонном иле, пишут "Комментарии".

Отмечается, что такое явление довольно распространено в зимнее время года, когда высокое давление "дробит" лагуны, что приводит к сильным отливам. Уже второй год подряд уровень воды в Венеции достигает рекордно низкой отметки.

Исключительное падение воды в Венеции вызвано аномальными приливами и отливами этого года в сочетании с резким снижением количества осадков по всей северо-восточной Италии. Это явление более чем удивительное, учитывая тот факт, что ежегодно Венеция все больше погружается под воду.

Отлив повлек за собой не только осушение каналов, он обнажил дно каналов, которое теперь представляет собой нелицеприятное зрелище. Протоки не чистили уже много лет, поэтому сейчас видны горы мусора, который выбрасывали в воду. К тому же чрезмерно заилившееся дно становится настоящей проблемой для катеров, на винты которых нередко наматываются водоросли с грязью.

Уровень воды в каналах достиг 66 сантиметров ниже среднего уровня моря, что вызвало проблемы для судоходства. Транспортные судоходные линии, которые перевозят пассажиров по внутренней сети каналов, перенаправлены на Гранд-канал, который остается полностью судоходным. Трудности для навигации начинаются, когда отлив достигает 60 см. Самый же катастрофический отлив случился в 1934 году, тогда уровень воды в каналах снизился на 121 см.

Фото: Reuters.