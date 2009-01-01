Репетиция вторжения. КНДР запустила 4 баллистические ракеты

Премьер-министр Японии заявил, что запуск ракет — это совершенно новый уровень угрозы.

Reuters

еверная Корея осуществила запуск нескольких запрещенных баллистических ракет, которые пролетели около 1000 километров и упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Ракетный запуск, который стал вторым за прошедший месяц, вызвал серьезную обеспокоенность в Японии и Республике Корея, пишет ТАСС.

Глава японского правительства Синдзо Абэ решительно осудил ракетный пуск Пхеньяна, подчеркнув, что последние события дали ясно понять уровень угрозы со стороны КНДР.

КНДР произвела одновременный пуск сразу четырех баллистических ракет с полигона Тончан-ни на западном побережье страны. Три из них пролетели около 1000 км и упали в исключительной экономической зоне Японии — в Японском море примерно в 300-350 км от полуострова Ога, который относится к японской префектуре Акита. По данным южнокорейских военных, ракеты летели на высоте примерно 260 км.

По данным японских СМИ, Вооруженные силы Японии не смогли заранее зафиксировать подготовку северокорейской стороны к запуску. Однако сам старт, как сообщается, был зафиксирован стратегическими силами США. Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

Тип ракеты также до сих пор не был определен, правительство Японии в настоящее время занимается анализом соответствующей информации.

В Министерстве обороны Южной Кореи полагают, что по крайней мере одна из запущенных ракет могла быть межконтинентальной. США, однако, как сообщает агентство Reuters, на данный момент не имеют подтверждений того, что КНДР провела испытание именно межконтинентальной баллистической ракеты.

Также южнокорейские военные назвали пуск ракет репетицией вторжения.

Правительство Японии осудило ракетные пуски КНДР и по дипломатическим каналам направило Пхеньяну ноту протеста. Премьер-министр Синдзо Абэ в свою очередь назвал действия Северной Кореи "серьезной угрозой безопасности Японии".

"Это совершенно новый уровень угрозы", — сказал он. В связи с этим глава японского правительства в экстренном порядке созвал внеочередное заседание национального Совета безопасности, на котором его члены обсудили сложившуюся ситуацию.

В свою очередь, Государственный департамент США также осудил запуски Пхеньяном ракет, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН, и заявил о недопустимости провокаций со стороны КНДР, сказал и. о. главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

"Соединённые Штаты осуждают запуски баллистических ракет КНДР, осуществлённые вечером, которые нарушают резолюции СБ ООН, строго запрещающие Пхеньяну проводить такие запуски", — заявил Тонер.

Он также призвал все государства использовать любые средства, чтобы дать понять Северной Корее, что дальнейшие провокации недопустимы, и предупредить о последствиях противозаконных действий.

Напомним, 12 февраля, Северная Корея произвела запуск ракеты средней дальности, что стало первым ракетным пуском Северной Кореи с момента прихода в США новой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.