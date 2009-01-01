Репрессии и агрессия. Каспаров назвал "неразрывные звенья путинской диктатуры"

Каспаров упрекнул большую часть российской оппозиции за провал "грузинского экзамена".

Каспаров назвал "звенья путинской диктатуры" Reuters

Агрессия Кремля против Украины стала логичным продолжением войны, которую развязала Россия в 2008 году в Грузии

Об этом написал российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров на своей странице в Facebook в связи с годовщиной начала агрессии России против Грузии.

Он напомнил, что история не раз доказывала, что диктаторы, вставшие на путь внешней агрессии, не останавливаются, и все попытки умиротворения со стороны международного сообщества лишь утверждают в агрессорах ощущение безнаказанности.

"8 августа 2008 года Путин приступил к открытой реализации своей программы по возвращению контроля над постсоветским пространством. В том же ряду стоят попытки реабилитации Ивана Грозного и возвеличивания Сталина в сегодняшней России: как бы ни виляли записные российские либералы, пытаясь обелить новоявленного диктатора, эти процессы полностью вписываются в путинскую парадигму власти", — подчеркнул оппозиционер.

Также Каспаров упрекнул большую часть российской оппозиции за провал "грузинского экзамена". "Кто-то открыто поддержал российскую военную агрессию, кто-то трусливо пытался возложить часть вины на грузинское руководство. Выяснилось, что имперские комплексы и отсутствие всякого уважения к нормам международного права, является характеристикой и многих оппонентов путинской власти", — отметил он.

По мнению оппозиционера, необходимо, чтобы российское общество наконец-то осознало, что разгром демократических институтов внутри страны и агрессивная внешняя политика — неразрывные звенья путинской диктатуры.

"И построение свободной демократической России невозможно без окончательного отказа от преступной империалистической политики", — заключил Каспаров.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы поставил диагноз Путину.