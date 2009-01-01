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Респект Украине. В Австралии спикер парламента пришел на сессию в вышиванке

Сегодня, 18:00

На Зеленом континенте местный парламентарий решил оказать поддержку украинцам

Майкл Аткинс
Спикер парламента штата Южная Австралия Senat.gov
  Председатель парламента штата Южная Австралия Майкл Аткинс пришел на очередное заседание в украинской вышиванке.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал председатель Союза украинских организаций Австралии Стефан Романив.

"Я надел вышиванку, национальную рубашку Украины, потому что прошло три года с тех пор, как российская армия вторглась в Украину, люди продолжают гибнуть в Донецке и Луганске каждый день и об этом не следует забывать", – процитировал он Аткинса в своем тексте.

Напомним, ранее "Главред" сообщал о том, что в Киеве прошел яркий мегамарш вышиванок.

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Австралия, вышиванка, парламент
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