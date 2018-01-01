Республиканцы в Конгрессе США не обнаружили сговора между Трампом и Россией

Общественность не увидит долгожданный отчет, пока демократы не рассмотрят его.

Дональд Трамп Reuters

В комитете по разведке Палаты представителей республиканцы завершили проект доклада, в котором идет речь об отсутствии заговора или координации действий между избирательной кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа и Россией.

После расследования продолжительностью в год республиканец Майк Конавей заявил, что комитет завершил опрос свидетелей и поделится этим докладом с демократами во вторник, 13 марта, сообщает Associated Press.

"Мы не нашли никаких доказательств сговора", — сообщил Конавей журналистам и предположил, что те, кто верит в заговоры, читают слишком много шпионских романов. "Мы обнаружили, возможно, некоторые ошибки, неуместные встречи, неподходящие решения на встречах. Но только Том Клэнси или Винс Флинн (американские писатели, — ред.) могли взять эту серию непреднамеренных контактов, встреч, чего угодно, и вплести это в какой-то шпионский триллер, который мог бы из этого выйти", — добавил Конавей.

Отмечается, что общественность не увидит отчет, пока демократы не рассмотрят его, а разведывательное сообщество решит, какая информация может стать общедоступной. Этот процесс может занять недели.

Демократы, вероятно, опубликуют отдельный отчет с совершенно другими выводами.

Напомним, ранее Трамп одобрил обнародование секретного документа, который содержит доказательства злоупотреблений ФБР и Министерства юстиции США во время проведения расследования о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию.