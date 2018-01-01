Reuters узнало, о чем поговорят Трамп и Ким Чен Ын

Главы государств обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын поговорят о поддержании мира на Корейском полуострове Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ын, в частности, обсудят механизм поддержания мира на Корейском полуострове.

Главы государств также поговорят о денуклеаризации (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства) Корейского полуострова, пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ республики.

"… Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп обсудят постоянный и надежный механизм поддержания мира на Корейском полуострове… и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", — отметило агентство.

Напомним, Дональд Трамп писал, что его "долгожданная" встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. Глава США говорил, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.

Позже Дональд отменил переговоры. Потом американский лидер сообщил, что делегация США прибыла в КНДР, чтобы договориться о встрече на высшем уровне между им и северокорейским лидером. В Белом доме подтвердили, что мероприятие состоится 12 июня.

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