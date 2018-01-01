Reuters выяснило причину увольнения Тиллерсона

Подготовка плацдарма для кадровых ротаций заняла у Трампа несколько недель.

Основной причиной, по которой президент США, стали разногласия в ведении внешней политики с Северной Кореей.

Как Reuters сообщил источник, близкий к внутренним переговорам, Трамп настаивал (и продолжает настаивать), что прежде чем ответить на приглашение встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на Пхеньян необходимо максимально надавить. В свою очередь Тиллерсон выступал за переговоры с лидерами КНДР в отношении ядерного оружия. Из-за такой позиции бывшего госсекретаря американский президент опасался, что Тиллерсон готов пойти на уступки Северной Корее, сообщили источники.

"У него есть кто-то, кому он полностью доверяет", – добавил высокопоставленный американский чиновник изданию.

В последние недели Трамп реализовывал план по постепенной замене Тиллерсона на уже бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, а Помпео готовился заменить Джиной Хаспел. Главной целью подобных кадровых ротаций является желание получить команду, которая пойдет в наступление на Северную Корею.

Напомним, комментируя свое увольнение, Тиллерсон заявил, что "самое важное обеспечить плавный и упорядоченный переход в то время, когда страна по-прежнему должна проводить серьезную политику, а национальная безопасность сталкивается с угрозами".

Как писал "Главред", Трамп перекраивает ведомства США под себя. И это хорошая новость для властей Украины. Ведь неизменность нынешнего внешнеполитического курса США означает, что не будет перемен в важнейших для него вопросах. Во-первых, конфронтация с Россией не ослабнет. Во-вторых, для США Украина продолжит оставаться лишь неотъемлемым элементом в противостоянии с Россией, оружием против Москвы.