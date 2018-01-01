Революция в Армении: лидер оппозиции Пашинян рассказал о дальнейших планах

Глава протестного движения заявил, что власть в стране должна быть передана мирным путем.

Никол Пашинян выступает за мирную передачу власти Фото: photolure.am

Лидер "бархатной" революции в Армении Никол Паршинян выступил на митинге на площади Республики в центре Еревана и заявил, что оппозиция не намерена останавливаться на отставке премьера Сержа Саркисяна.

"Мы собираемся в среду, в 11:00, в гостинице "Мариотт Армения" продолжить переговоры о смене власти без потрясений с и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном. Надеюсь, что элита Республиканской партии однозначно и безоговорочно признает победу "бархатной" революции. Чем скорее произойдет констатация этого факта, тем лучше для Армении и Нагорного Карабаха", - цитирует оппозиционера News.am.

Паршинян заявил, что должна быть созвана Национальная ассамблея, которая предложит кандидата в премьер-министры, а новое правительство назначит дату досрочных парламентских выборов.

Лидер оппозиции отметил, что власть в стране должна перейти без жертв и эксцессов.

Напомним, в Ереване были задержаны 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна, невзирая на закон об неприкосновенности. 23 апреля к митингующим присоединились военные. Затем президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства вскоре после добровольной отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

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