Революция в Армении. Лидер протестного движения стал кандидатом на пост премьера

Никола Пашинян может стать премьер-министром, если за него проголосует большинство депутатов.

Никола Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьера Армении Reuters

Лидера армянской "бархатной революции" Никола Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны.

Такое решение приняла оппозиционная парламентская фракция "Елк", говорится в заявлении ее пресс-службы.

Пашинян может стать премьер-министром, если за него проголосует большинство депутатов. Его сторонники уже заручились поддержкой 40 депутатов. Даже если депутаты "Дашнакцутюн" также проголосуют за оппозиционера, ему понадобятся еще шесть голосов.

Ныне расклад в армянском парламенте таков: фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами, "Елк" – девятью, "Дашнакцутюн" – семью. Еще 31 место у блока "Царукян".

Сам Пашинян тем временем заявил, что и. о. премьер-министра страны Карен Карапетян созвал всех силовиков и хотел ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом он даже сообщил на митинге, передает ТАСС.

По словам оппозиционера, силовики не послушались Карапетяна. Он также заявил, что нынешний и. о. премьер-министра не мог провозгласить себя главой Кабмина, согласно Конституции страны. Кроме того, Карапетяна якобы не поддерживают многие депутаты Республиканской партии. Они уже сообщили Пашиняну, что будут голосовать за "народного премьера".

Оппозиционер отметил, что Карапетян хотел встретится с ним отдельно и без посторонних, чтобы показать, будто его поддерживает Республиканская партия. "Это наглая ложь, он цепляется за власть, которой у него нет. Республиканцы не проголосуют за его кандидатуру", — подытожил на митинге лидер армянской оппозиции.

Напомним, 25 апреля, на площади Республики возобновилось проведение массовой акции протеста.

В Ереване были задержаны 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна, невзирая на закон об неприкосновенности, однако позднее его выпустили из СИЗО. 23 апреля к митингующим присоединились военные.

Затем президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства вскоре после добровольной отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

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