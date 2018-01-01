Революция в Армении: начался распад коалиции

В партии заявили, что "Национальное Собрание должно избрать премьер-министра, пользующегося доверием народа".

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Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) объявила о выходе из коалиции с правящей Республиканской партией, которую возглавляет подавший в отставку с поста премьера Серж Саргсян

"Учитывая сложившуюся ситуацию, заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции", — цитирует сообщение федерации "Интерфакс".

Также в партии заявили, что "Национальное Собрание должно избрать премьер-министра, пользующегося доверием народа". А правительство, которое сформирует новый премьер, должно разработать программу, целью которой должна стать разрядка внутриполитического напряжения и преодоление политического кризиса. Кроме того, новая программа должна гарантировать решение накопившихся проблем и проведение внеочередных парламентских выборов с обеспечением полноценных демократических условий.

Представители партии считают, что кризис в Армении не может длиться долго. "Могут возникнуть серьезные угрозы. Ожидаем разрешения ситуации исключительно в рамках конституции и закона", — заявили в АРФД.

Несмотря на выход партии "Дашнакцутюн" из коалиции, парламентское большинство остается за РПА. Поскольку Республиканская партия Армении имеет в армянском парламенте 58 мандатов из 105.

Напомним, в настоящее время акции протеста в столице Армении возобновились.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетнян, который сменил ушедшего в отставку Сержа Саргсяна, предложил провести внеочередные выборы в парламент.

Ранее армянский министр ушел в отставку ради участия в протестах. Чиновник отметил, что является сторонником партии "Процветающая Армения" (ППА) и лично присоединится к уличным протестам.

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