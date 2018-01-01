Революция в Армении: премьер-министр Саргсян признал, что "был не прав" и подал в отставку

Чиновник решил выполнить требования протестующих.

Саргсян ушел с поста премьера. УНИАН

После долгих протестов в Армении , начавшихся еще 13 апреля, премьер-министр Армении Серж Саргсян решил подать в отставку.

Соответствующее заявление чиновника обнародовала его пресс-служба.

"Никол Пашинян (лидер протестующих, депутат парламента, — ред.) был прав, я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра. Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране", — говорится в заявлении Саргсяна, опубликованном на сайте главы правительства.

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Напомним, в Ереване были задержаны 228 активистов, которые устроили демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна. Позднее стало известно, что в столице Армении продолжаются массовые протесты, которые поддержали своим присутствием десятки тысяч человек.