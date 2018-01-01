Революция в Армении: президент мятежной страны распустил правительство

Глава государства подписал соответствующий документ.

Серж Саргсян отправил правительство в отставку Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства вскоре после добровольной отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

"Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства", - сказано в указе, опубликованном на сайте государства.

Как ранее сообщалось, вместо подавшего сегодня в отставку Сержа Саргсяна временно исполняющим его обязанности назначен Карен Карапетян. Ранее он занимал пост вице-премьера Армении.

Напомним, в Ереване были задержаны 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна, невзирая на закон об неприкосновенности. 23 апреля к митингующим присоединились военные.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram