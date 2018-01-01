Революция в Армении возобновилась: митингующие подтягиваются к зданию правительства

Активисты перекрывают дороги.

В Армении снова митинги. Reuters

Несмотря на то, что в Армении правящая партия уступила оппозиции , 29 апреля протесты в Ереване возобновились.

Активисты, выступающие против правящей партии, перекрывают дороги в армянской столице, пишет издание newsarmenia.am. В центр города подтягиваются студенты. Конечным пунктом их шествия объявлена площадь Республики.

При этом сторонники оппозиции уже собираются возле здания правительства.

К восстановлению массовых акций призвал сегодня и лидер протестного движения Никол Пашинян. "Планы на сегодня: в 17:00 (по местному времени. – Ред.) на площади Франции, около 19:00 на площади Республики", – написал Пашинян в своем Facebook.

Сегодня Пашинян вернулся в Ереван после двухдневного тура по городам страны.

Ожидалось, что 1 мая парламент Армении изберет временного премьер-министра. При этом Все оппозиционные фракции заявили о намерении поддержать кандидатуру Пашиняна.

Напомним, лидер армянской "бархатной революции" Никол Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны. Он может занять пост, если за лидера оппозиции проголосует большинство депутатов Национального собрания Армении.

Как ранее сообщалось, В Ереване были задержаны 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна, невзирая на закон об неприкосновенности, однако позднее его выпустили из СИЗО. 23 апреля к митингующим присоединились военные.

Затем президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства вскоре после добровольной отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

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