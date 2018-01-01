Резала и лила кипяток: В Великобритании женщину впервые отправили в тюрьму за гендерное насилие

По словам пострадавшего парня, девушка издевалась над ним около четырех лет.

Джордан Уорт и Алекс Скил SBNA

В Великобритании впервые за всю историю судопроизводства женщину признали виновной в домашнем насилии и "принудительном контроле".

Такое сообщение в четверг, 19 апреля, опубликовал портал ВВС. Согласно обнародованным данным, 22-летняя Джордан Уорт в течение нескольких лет издевалась над своим бойфрендом-ровесником Алексом Скилом.

Во время судебных заседаний парень рассказывал, что девушка в течение четырех лет унижала его морально, наносила физические травмы с использованием ножа и кипятка, запрещала спать с ней в одной постели, решала, какую одежду ему нужно носить, запрещала общаться с родственниками, уничтожала его смартфоны и контролировала страницу в соцсети Facebook.

Насилие со стороны Уорт прекратилось только после того, как соседи обратиолись в полицию. Суд приговорил девушку к семи годам и шести месяцам тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо снялась обнаженной в поддержку жертв насилия.