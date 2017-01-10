Резервный фонд России вскоре может исчезнуть

Резервный фонд — деньги, которые РФ получила в качестве сверхдоходов от экспорта нефти.

Reuters

В России в 2017 году закончится резервный фонд , и правительству придется искать другие способы покрытия дефицита бюджета.

Об этом пишет rusjev.net.

Совсем недавно это подтвердила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

Резервный фонд — деньги, которые РФ получила в качестве сверхдоходов от экспорта нефти в то время, когда она стоила очень дорого. Эти деньги сначала собирали в Стабилизационный фонд, а с февраля 2008 года он был разделен на две части — резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Предполагалось, что в период низких цен на нефть правительство будет их тратить.

Напомним, аналитик объяснил, что может стать началом распада России.