Резкая критика Трампа. Западные СМИ анонсировали возвращение Обамы в политику

После ухода с поста президента Обама был в значительной мере оторван от политических дебатов.
Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет РБК-Украина.
По данным агентства, ожидается, что тот может выступить с резкой критикой нынешнего главы Штатов — Дональда Трампа.
"… пока не ясно, о чем будет говорить Обама, который после того, как покинул пост президента 20 января, был в значительной мере оторван от политических дебатов", — говорится в статье.
Ранее западные СМИ писали, что в 2016-м году после вмешательства РФ в президентские выбор в США возглавлявший американское государство Барак Обама одобрил размещение кибероружия в российской инфраструктуре — "цифрового эквивалента бомбы".