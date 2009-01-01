Резкая критика Трампа. Западные СМИ анонсировали возвращение Обамы в политику

После ухода с поста президента Обама был в значительной мере оторван от политических дебатов.

Барак Обама Reuters

Бывший президент СШАвозвращается в политику, он намерен принять участие в митингах в ходе подготовки к выборам губернатора в штатах Нью-Джерси и Вирджинии (пройдут 7 ноября), чтобы поддержать кандидатов от Демократической партии.

Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет РБК-Украина.

По данным агентства, ожидается, что тот может выступить с резкой критикой нынешнего главы Штатов — Дональда Трампа.

"… пока не ясно, о чем будет говорить Обама, который после того, как покинул пост президента 20 января, был в значительной мере оторван от политических дебатов", — говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что в 2016-м году после вмешательства РФ в президентские выбор в США возглавлявший американское государство Барак Обама одобрил размещение кибероружия в российской инфраструктуре — "цифрового эквивалента бомбы".