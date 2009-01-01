Резня в Финляндии: погибли два человека, фото и видео с места происшествия

Правоохранители не считают случившееся терактом.
Об этом на пресс-конференции рассказал представитель полиции, пишет РИА Новости со ссылкой на шведскую редакцию местной радиокомпании Yle.
В то же время он заявил, что атака не рассматривается как теракт.
"Полиция не подтвердила на этом этапе, что подозреваемый выкрикивал на арабском", — отметил спикер.
Ранее сообщалось, что днем 18 августа в Турку неизвестный мужчина, вооружившись ножом, набросился на прохожих. Полиция открыла огонь по нападавшему, один человек задержан.
Видео: MSNBC