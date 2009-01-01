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Резня в Финляндии: погибли два человека, фото и видео с места происшествия

Сегодня, 20:15
Финляндия,нож,нападение,резня,жертвы,Турку < >
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1 / 7 Место происшествия (Reuters)

Правоохранители не считают случившееся терактом.

Финляндия,нож,нападение,резня,жертвы,Турку
Место происшествия Reuters
В финском городе Турку в результате нападения мужчины с ножом погибли два человека, еще восемь — ранены.

Об этом на пресс-конференции рассказал представитель полиции, пишет РИА Новости со ссылкой на шведскую редакцию местной радиокомпании Yle.

В то же время он заявил, что атака не рассматривается как теракт.

"Полиция не подтвердила на этом этапе, что подозреваемый выкрикивал на арабском", — отметил спикер.

Ранее сообщалось, что днем 18 августа в Турку неизвестный мужчина, вооружившись ножом, набросился на прохожих. Полиция открыла огонь по нападавшему, один человек задержан.

Видео: MSNBC

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Финляндия, нож, нападение, резня, жертвы, Турку
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