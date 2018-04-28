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Резня в китайской школе: количество жертв возросло

Сегодня, 08:30

В совершении преступления подозревают бывшего ученика.

нож
В Китае возросло количество жертв нападения на школу newsfiber.com
В Китае количество людей, погибших в результате нападения мужчины на среднюю школу в провинции Шэньси, возросло.

Продолжается расследование инцидента, пишет Xinhua со ссылкой на данные полиции.

По данным ВВС, которое также опирается на сведения правоохранителей, возможным злоумышленником является бывший ученик школы.

Издание подчеркнуло, что мотивом для совершения преступления могла быть месть за полученную обиду.

Ранее сообщалось, что 27 апреля вечером в Китае мужчина, вооруженный ножом, напал на среднюю школу, погибли семь учеников, а 12 — получили ранения. Подозреваемого в совершении преступления задержали.

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Китай, школа, мужчина, нож, резня, жертвы
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