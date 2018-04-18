Резня в российской школе: подробности, названо имя нападавшего

В РФ пострадавшую учительницу успешно прооперировали.

Ученик, устроивший резню в российской школе, был фанатом "колумбайна", сказала его знакомая vk.com/Август Кошмаров

В школе российского города Стерлитамак (Республика Башкортостан) подросток при нападении, по предварительным данным, использовал канцелярский нож

В учебное заведение он пронес бензин, сообщил ТАСС советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

По данным Telegram-канала "112", нападевшего зовут Артем Тагиров, в соцсетях он называл себя Август Кошмаров, публиковал жуткие фото.

Парень был фанатом "колумбайна", говорил, что его гнобили в школе, над ним издевались, рассказала РИА Новости знакомая злоумышленника.

Также агентству сообщили в городской больнице №1 Стерлитамака, что учительницу, которую ранил школьник, успешно прооперировали. Пострадавшую уже перевели в отделение травматологии, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Молодой человек по личным мотивам ранил ножом двух учениц и учителя, а после ударил себя в шею канцелярским ножом", — сказал источник Интерфаксу.

Напомним, 18 апреля в Стерлитамаке в общеобразовательной школе №1 17-летний ученик ножом ранил учителя, порезал руку школьнице, разлил горючее вещество и поджег. После нападения подросток сам себя ранил ножом, злоумышленник и другие пострадавшие были госпитализированы.

"Колумбайнерами" называют себя подражатели американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году устроили стрельбу в школе американском штате Колорадо в школе "Колумбайн", тогда погибли 13 человек.