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Резня в Турку: названо настоящее имя главного подозреваемого

Сегодня, 12:34

Возможный злоумышленник 1994 года рождения, а не 1998-го.

Финляндия,нож,нападение,резня,жертвы,Турку
Место преступления, иллюстрация Reuters
Главным подозреваемым в нападении на людей с ножом в финском городе Турку является выходец из Марокко Абдеррахман Буанан, 1994 года рождения.

Об этом сообщает Yle, ссылаясь на данные окружного суда населенного пункта, пишет Укринформ.

По его сведениям, ранее возможный злоумышленник солгал — сказал, что он Абдеррахман Мешка, 1998 года рождения.

"Окружной суд города Турку исправил в своих документах имя главного подозреваемого в деле о нападении с ножом. Настоящее имя выходца из Марокко — Абдеррахман Буанан", — говорится в статье.

Напомним, днем 18 августа в Турку злоумышленник с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека, еще несколько — ранены. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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