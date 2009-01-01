Резня в Турку: названо настоящее имя главного подозреваемого

Возможный злоумышленник 1994 года рождения, а не 1998-го.
Об этом сообщает Yle, ссылаясь на данные окружного суда населенного пункта, пишет Укринформ.
По его сведениям, ранее возможный злоумышленник солгал — сказал, что он Абдеррахман Мешка, 1998 года рождения.
"Окружной суд города Турку исправил в своих документах имя главного подозреваемого в деле о нападении с ножом. Настоящее имя выходца из Марокко — Абдеррахман Буанан", — говорится в статье.
Напомним, днем 18 августа в Турку злоумышленник с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека, еще несколько — ранены. Узнать больше об инциденте можно здесь.