Резонансные указы Трампа: строительство "великой стены" и запрет на въезд в США беженцам

Президент США Дональд Трамп намерен подписать несколько резонансных указов: о строительстве "великой стены" на границе с Мексикой и о запрете на въезд в страну беженцев с Ближнего Востока.

Трамп считает, что день подписания указов станет очень важным для национальной безопасности Америки, пишет русская служба ВВС.

"Это будет важный день для национальной безопасности. Помимо всего прочего, мы построим стену", — написал Трамп в своем Twitter.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!