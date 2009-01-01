Резонансные указы Трампа: строительство "великой стены" и запрет на въезд в США беженцам

Трамп считает, что день подписания указов станет очень важным для национальной безопасности Америки.

Дональд Трамп. Twitter

Президент США Дональд Трамп намерен подписать несколько резонансных указов: о строительстве "великой стены" на границе с Мексикой и о запрете на въезд в страну беженцев с Ближнего Востока.

Трамп считает, что день подписания указов станет очень важным для национальной безопасности Америки, пишет русская служба ВВС.

"Это будет важный день для национальной безопасности. Помимо всего прочего, мы построим стену", — написал Трамп в своем Twitter.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 січня 2017 р.

Трамп также утвердит еще несколько резонансных указов, касающихся иммиграции и ужесточения контроля на границах.

Точное содержание этих указов пока не раскрывается, но ожидается, что они будут вводить жесткие ограничения на допуск в страну людей из семи стран Ближнего Востока, населенных преимущественно мусульманами.

Ожидается, что Трамп обяжет те американские города, в которых обычно не задерживают и не арестовывают нелегальных мигрантов, помогать федеральным властям в поиске и депортации таких мигрантов.

Стоит отметить, что строительство стены протяженностью более 3 тысяч километров, борьба с нелегальной миграцией и ограничение доступа в США для некоторых мусульман входили в число предвыборных обещаний Трампа.

Наибольший резонанс вызвал предложенный им проект возведения стены на границе с Мексикой. Трамп обещал, что это будет "великая, прекрасная стена", а заплатить за ее строительство он заставит Мексику.

Напомним, 24 января Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства.