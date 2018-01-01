РФ приступила к строительству "Северного потока-2" по территории Германии

Строительные работы в Грайфсвальдском заливе планируется завершить к концу 2018 года.
Строительные работы в Грайфсвальдском заливе планируется завершить к концу 2018 года, сообщили в пресс-службе Nord Stream 2.
Судно-трубоукладчиком выступает компания Castoro 10. Представитель компании рассказал DW, что на первом этапе приваренные друг к другу на судне сегменты труб протянут по подземному тоннелю, который ведет к приемной станции.
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Ранее сообщалось, что в Украине намерены быть едиными с США по вопросу "Северного потока-2". Власти страны планируют совместными усилиями противостоять строительству.
Напомним, американский сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо сообщил о внесении в Конгресс США законопроекта о санкциях против "Северного потока-2".
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