"Рискуем нашими жизнями": Секс-инструктор Насти Рыбки попросил политического убежища в США

Задержанных россиян переводят в другую тюрьму.

Тайские власти готовятся выдать Настю Рыбку и Алекса Лесли России. Фото: nastya_rybka/instagram

Получивший широкую известность после скандала с Настей Рыбкой секс-инструктор Александр Кириллов (более известный как Алекс Лесли), задержанный в Таиланде за проведение, написал письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище.

"В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями", — говорится в письме, имеющемся в распоряжении RT.

Также Лесли сообщил, что задержанных россиян переводят в другую тюрьму.

Напомним, как стало известно накануне, в Тайланд прилетел бывший руководитель ФСБ, а в настоящее время секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Россия влезла уже в Тайское королевство в котором волонтеры в полиции боятся этого дела и связываться с ним. И тайская иммиграция идет на поводу у России и по сути просто убьет нас если выдаст России", - прокомментировала приезд высокопоставленного российского чиновника Настя Рыбка.

Ранее Рыбка записала видеообращение к американским журналистам, пообещав им рассказать о связях президента США с российскими депутатами.