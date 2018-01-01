Родители погибших на Донбассе "ихтамнетов" гордятся гибелью детей за Родину — политолог РФ

Российское государство должно быть привлечено к ответственности, считает Станислав Белковский.

Политолог рассказал о российских "ихтамнетах" 24tv.ua

Непризнание Россией своих граждан, погибших в ходе агрессии РФ на Донбассе , является колоссальным юридическим и моральным преступлением.

Об этом заявил известный российский политолог Станислав Белковский на "Эхо Москвы".

По его мнению, в связи с этим российское государство должно быть привлечено к ответственности если не сегодня, то завтра.

"Хотя, как мы знаем, многие родители погибших "ихтамнетов", то есть военнослужащих российской армии, воевавших на самом деле в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, в общем, даже гордятся тем, что их дети погибли за Родину, а не осуждают государство, и тому много примеров", — добавил Белковский.

Напомним, ранее военный эксперт предупредил, когда Россия может пойти на серьезную агрессию.

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