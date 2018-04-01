"Роды прошли хорошо, а вот с бюрократией были проблемы": как рожал первый мужчина

Весит новорожденный почти 4 килограмма, рост – 53 сантиметра.

Фото из открытых источников

В Финляндии прошли необычные роды : ребенка впервые родил отец, а не мать. Мужчина переносил плод на несколько недель: роды должны были состояться еще в первой половине марта.

Как пишет Европейская правда, молодой отец при рождении был женщиной, но сменил пол, получил удостоверение личности мужчины и даже создал семью. Именно чтобы завести ребенка со своим партнером, он и прервал гормональную терапию.

По словам отца, беременность прошла без проблем. "Весит новорожденный почти 4 килограмма, рост – 53 сантиметра. Несколько последних недель были сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Однако роды прошли хорошо", – сообщил мужчина.

Проблемы у пары возникли как раз не с родами, а из-за бюрократических преградам в больнице и в предродовой консультации. Дело в том, что электронные системы больницы не хотели признавать ситуацию, при которой социальный идентификационный номер человека, который ждет ребенка, принадлежит мужчине.

Ранее муж Джамалы показал первый паспорт малыша и поделился впечатлениями от родов. Новоиспеченные родители пока не показали ребенка, но поделились некоторой информацией.

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