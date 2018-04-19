Сегодня, 20:18 RSS

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса сервиса Microsoft

Сегодня, 18:18

Под удар попала облачная платформа Azure.

0зжшщдбглньор
Роскомнадзор начал блокировать десятки тысяч IP-адресов облачной платформы Azure, принадлежащей Microsoft.

Как видно из неофициальной копии выгрузки реестра, направляемой провайдерам, регулятор включил в реестр запрещенных сайтов несколько  и аспорядился заблокировать подсеть, в которую входит 131 тысяча IP-адресов, передает Meduza

Azure является облачной платформой Microsoft, которую пользователи и компании могут использовать, например, для хранения данных, размещения интернет-проектов и работы с алгоритмами машинного обучения. Попавший в реестр запрещенных сайтов диапазон адресов — один из нескольких тысяч, относящихся к Azure.

Как сообщалось ранее, в России до конца года Роскомнадзор может заблокировать Facebook.

 
Теги:  
Россия, Роскомнадзор, Microsoft, Azure
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...