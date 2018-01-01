"Роспроп опять сп*зд*л". РосСМИ "отличились" новым фейком о войне на Донбассе

Фантазия российских пропагандистов по поводу фейков практически ничем не ограничена.

Российские телепропагандисты создали новую фейковую новость о "зверствах", которыми занимаются бойцы ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе.

Соответствующее сообщение опубликовал скрывающийся под ником "Necro Mancer" блогер на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Ничего нового, просто #роспроп опять сп*зд*л (распространил неправду – "Главред"). Оно и понятно, "зверски замученных" можно и не менять вообще", − написал он.

На сайте "Первый русский" и пропагандистском канале "ЦарьградТВ" появилась публикация под заголовком: "Украинские каратели жестоко расправились с похищенными бойцами Донбасса – источник".

Российские пропагандисты заявляли о том, что военнослужащие ВСУ якобы "убили" двух из трех похищенных террористов "ДНР" близ населенного пункта Зайцево, что на Донетчине.

Жена одного из якобы "убитых" рассказала в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте", что на самом деле боевики попали в плен к украинским военным. Она также написала, что их будут судить.

Напомним, ранее российские СМИ распространяли фейки о том, что Донбасс населят выходцами с Западной Украины, о том, что украинцы проповедуют нацизм, а также сняли топорный фейк о бое террористов и "Правого сектора".

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