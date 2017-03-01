России закупает 49 тысяч триколоров для оформления гробов

Минобороны РФ планирует потратить до 6,3 млрд руб. на ритуальные услуги: поддержка воинских захоронений и установка памятников.

Министерство обороны Российской Федерации закупает 49 тысяч полотнищ государственного флага России для оформления гробов на 25 миллионов рублей.

Такие данные содержатся в документах, размещенных на сайте "Государственные закупки", пишет Газета. ру.

Всего же в 2017 году ведомство планирует потратить до 6,3 млрд рублей на ритуальные услуги: поддержка воинских захоронений, установка надгробий и памятников.

По информации источника в одной из силовых структур, с ритуальными знаменами и воинскими почестями хоронят не только военнослужащих, но и ряд других категорий граждан.

"Военное ведомство — это огромная структура. Есть много военных пенсионеров, ветеранов, которых также предстоит хоронить с воинскими почестями, — говорит собеседник. — Кроме того, далеко не всегда военнослужащие гибнут на поле боя".

Отмечается, что с воинскими почестями перезахоранивают также и останки погибших бойцов Красной Армии во время Великой Отечественной войны, которые до сих пор находят поисковики.

Кроме того, эта закупка рассчитана на несколько лет вперед, а не на один или два месяца, сообщает издание.

Согласно тендерной документации, победитель конкурса должен будет обеспечить доставку ритуальных флагов до 16 июня 2017 года по четырем адресам. 22,8 тыс. полотнищ должны будут поступить на склады в Щелково, 8,2 тыс. — в Ростов-на-Дону, 15,8 тыс. — в Екатеринбург, а 2,2 тыс. — в Хабаровск.

Напомним, главарь горловских боевиков по кличке "Бес" заявил, что в случае наступления России и ЛДНР их потери составят 60 тысяч штыков.

фото: gazeta.ru