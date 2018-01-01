"Россия без Путина". В Москве почтили память жертв пожара в Кемерово, видео

В столице РФ вчера вечером тысячи людей приняли участие в стихийной акции.

В Москве почтили память людей, погибших при пожаре в Кемерово Скриншот видео с youtube.com

Во вторник вечером, 27 марта, в столице Российской Федерации Москве люди приняли участие в стихийной акции памяти жертв пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово

Мероприятие прошло на Пушкинской площади, в нем принимали участие несколько тысяч человек, пишет "Радио Свобода".

По данным издания, участники периодически скандировали "Россия без Путина (президент Владимир Путин — Ред.)", "Путина — в отставку", "Кемерово, мы с тобой", "Правду! Правду" и "Убийцам детей не место в Кремле".

Акция не была согласована с мэрией города, однако власти пообещали не разгонять участников. Пришедшие соорудили народный мемориал у постамента памятника писателю Александру Пушкину: люди принесли с собой и возложили цветы, мягкие игрушки и свечи.

Напомним, в Кемерово 25 марта произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня", огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Позже СМИ узнали, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности.

Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 жертвах и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети. В здании также находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Узнать больше о трагедии можно здесь.