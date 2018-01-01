"Россия хочет реванша": названы страны дальнейшей экспансии РФ

Если Назарбаев "уйдет в мир иной", то следующий вариант с дестабилизацией в Казахстане вполне возможен.

Казахстан и Беларусь могут стать следующими «жертвами» Путина. Kapital.kz

Следующими странами, которые рискуют подпасть под экспансию России , названы Казахстан и Беларусь.

"Есть две, как минимум, страны, которым стоит в дальнейшем опасаться российской экспансии, – Беларусь и Казахстан. Мы сейчас видим, что Назарбаев – достаточно старенький человек, и долго он не протянет", – цитирует российского журналиста Федора Клименко "Обозреватель".

По его словам, если Назарбаев "уйдет в мир иной", то следующий вариант с дестабилизацией в Казахстане вполне возможен.

"И Россия вполне ожидаемо может взять реванш на этом направлении. Кстати, всякие путинские идеологи, тот же Дугин, давно говорили, что, мол, Северный Казахстан тоже наш", – напомнил журналист.

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