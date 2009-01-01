Россия может "вылететь" из Совета Европы

РФ до сих пор не показала никакого желания вернуть Крым под власть Киева, отметил Ягланд.

Флаг России, иллюстрация Reuters

могут уже в ближайшее время исключить из— главной правозащитной международной организации, к которой она присоединилась в 1996 году.

Об этом сообщает Pilitico со ссылкой на руководителей СЕ, пишет ZN.UA.

В то же время издание уточнило, что страна может "вылететь" из организации, если не будет принимать участия в выборе ее ключевого персонала.

"Существует потенциальная угроза, что Россия покинет организацию… Если России придется уйти, тогда 140 миллионов людей останутся без возможности обращаться к высшему суду в Европе, что очень важно для российских граждан ", — сказал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

По его словам, РФ до сих пор не продемонстрировала никакого желания вернуть Крым под власть Киева. Кроме того, она продолжает не допускать комиссаров СЕ по правам человека на полуостров, что "абсолютно неприемлемо".

Напоминая, в 2014 году Россию лишили права голоса в Совете Европы после того, как государство аннексировало Крым и нагнетало обстановку в Украине. Если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации в течение следующих двух лет пройдут без участия РФ.