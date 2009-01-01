Россия на учениях "Запад-2017" планирует применить ядерное оружие — глава минобороны Польши

Учения продлятся и после 20 сентября, на этот раз с применением ядерного оружия, что не было включено в их программу.
Российско-белорусские учения "Запад-2017" будут продолжены после 20 сентября, во время которых россиянами будет отработано применение ядерного оружия.
Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич в эфире телеканала TVP Info, пишет ZN.UA.
"Учения продлятся, на этот раз с применением ядерного оружия, что не было включено в их программу", — сказал он.
Мацеревич напомнил, что военная доктрина РФ предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.
"Учение "Запад-2017" является не только крупнейшими, но и самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет", — подытожил Мацеревич.
Напомним, с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси и трех полигонах РФ проходят совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017".
По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.
Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.