Россия на учениях "Запад-2017" планирует применить ядерное оружие — глава минобороны Польши

Учения продлятся и после 20 сентября, на этот раз с применением ядерного оружия, что не было включено в их программу.

Владимир Путин наблюдает за учениями "Запад-2017" в Ленинградской области. Российско-белорусские учения "Запад-2017" будут продолжены после 20 сентября, во время которых россиянами будет отработано применение ядерного оружия.

Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич в эфире телеканала TVP Info, пишет ZN.UA.

"Учения продлятся, на этот раз с применением ядерного оружия, что не было включено в их программу", — сказал он.

Мацеревич напомнил, что военная доктрина РФ предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.

"Учение "Запад-2017" является не только крупнейшими, но и самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет", — подытожил Мацеревич.

Напомним, с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси и трех полигонах РФ проходят совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017".

По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.