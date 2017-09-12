Россия начала военные учения вблизи границы с Украиной

Командно-штабные учения на местности будут проходить на Кубани.

Вооруженные силы Российской Федерации проводят командно-штабные учения вблизи границы с Украиной.

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, учения будут проходить в Краснодарском крае, Адыгее и Ставропольском крае, пишет РИА "Новости".

"Военнослужащие 49-й общевойсковой армии на Кубани начали командно-штабные учения на местности. Около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность и совершили марши общей протяженностью свыше 700 километров в район сосредоточения, в ходе которого отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности", — сказал он

По его словам, на учениях отработают смену мест дислокации, марши и отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника. К мероприятиям также привлекаются разведка и беспилотники.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что Кремль готовит Россию к большой войне.

фото: function.mil.ru